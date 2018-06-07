Ефремову пригрозили уголовным преследованием за слова про Крымский мост

Ефремову пригрозили уголовным преследованием за слова про Крымский мост

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков дал комментарий, после того как актер Михаил Ефремов предложил передать Крымский мост и бесплатный газ Украине ради улучшения отношений с этой страной.

По словам Цекова, такие слова разрушают единое отечество. Он обратил внимание на то, что полуостров является не «куском неодушевленной территории», и напомнил, что там живут люди.

Цеков подчеркнул, что подобные заявления можно считать призывами к нарушению территориальной ценности, за которые предусмотрено наказание.

«Эти заявления — это фактически нарушение территориальной целостности. Потому что мост сегодня — это тоже территория России. Просто крымчанам надо внимательно изучить статьи в Уголовном кодексе России и сделать все возможное, чтобы они заработали», — заявил Цеков.