Ефремову пригрозили уголовным преследованием за слова про Крымский мост

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков дал комментарий, после того как актер Михаил Ефремов предложил передать Крымский мост и бесплатный газ Украине ради улучшения отношений с этой страной.



По словам Цекова, такие слова разрушают единое отечество. Он обратил внимание на то, что полуостров является не «куском неодушевленной территории», и напомнил, что там живут люди.



Цеков подчеркнул, что подобные заявления можно считать призывами к нарушению территориальной ценности, за которые предусмотрено наказание.



«Эти заявления — это фактически нарушение территориальной целостности. Потому что мост сегодня — это тоже территория России. Просто крымчанам надо внимательно изучить статьи в Уголовном кодексе России и сделать все возможное, чтобы они заработали», — заявил Цеков.

