В Голландии сеть супермаркетов отказывается от продажи сигарет

В голландских магазинах сети супермаркетов Lidl намерены отказаться от торговли сигаретами, сообщает издание Stuttgarter nachrichten.



Ожидается, что сигареты совсем исчезнут из ассортимента товаров к 20022 году. Причина – постоянное падение продаж, которое делает нерентабельной торговлю этим товаром.



В Lidl Netherlands, комментируя решение, заявили, что в последние годы был принят ряд мер по борьбе с курением, которые привели к падению продаж. В том числе в торговых точках сигареты были удалены из поля зрения покупателя.



"Тенденция в Нидерландах явно направлена на борьбу с курением. Мы видим это в кассе и не хотим выступать против этого. Вот почему это логичный шаг для нас - постепенно прекратить продажу сигарет", - говорится в заявлении компании.



Голландский государственный секретарь по вопросам здравоохранения Пол Блохуис рассказал о "фантастическом решении" ритейлера. Он надеется, что другие сети супермаркетов последуют примеру Lidl.



Сейчас правительство Нидерландов планирует распространить запрет на курение на террасах ресторанов.

