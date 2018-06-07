Мост позволяет РФ быстро увеличивать военный контингент в Крыму - СНБО

Построение Керченского моста позволяет Российской Федерации очень быстро увеличивать военный контингент в оккупированном Крыму. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на открытии IX Национального экспертного форума в Киеве, передает УНН.



“И что очень опасно. Построение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент, расположенный в АРК”, — сказал он.

