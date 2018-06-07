В зоне ЧАЭС продолжается ликвидация отдельных очагов пожара - ГСЧС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.) по состоянию на 10:00 четверга продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 0.8 га.



"По состоянию на 10.00 7 июня продолжается тушение двух отдельных очагов на общей площади около 0.8 га. К тушению пожара привлечены 35 ед. тех. и 150 человек, из них от ГСЧС - 22 ед. тех. и 130 человек", - сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг.



Отмечается, что авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 69 сбросов воды (318 т).



Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.



Как сообщалось, утром 5 июня в зоне отчуждения и безусловного отселения ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 12 га.



Главное управление Национальной полиции в Киевской области открыло уголовное производство по статье "Уничтожение или повреждение лесных массивов" УК Украины в связи с возгоранием сухой травы и леса. Вечером 5 июня глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что на месте пожара были найдены факелы, однако на следующий день он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что версия о возгорании в результате умышленного поджога не подтвердилась.



6 июня пожар в зоне отчуждения (Чернобыльской АЭС) был локализован на общей площади около 2 га.

