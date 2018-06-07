Минский процесс мертв – Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не решает проблем Украины и создает ситуацию замороженного конфликта. "Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины.
Это ситуация затянутого, замороженного конфликта", - сказал глава МВД на ІХ Национальном экспертном форуме в четверг в Киеве.
А.Аваков добавил, что переговорная позиция должна базироваться на общественной дискуссии, которую поддерживает все общество.
Источник: Интерфакс-Украина
12:55