Минский процесс мертв – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не решает проблем Украины и создает ситуацию замороженного конфликта. "Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины.

