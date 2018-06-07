Профильный комитет Рады окончательно одобрил закон об антикоррупционном суде
Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде принять в целом закон о Высшем антикоррупционном суде.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение на заседании комитета проголосовало 12 человек.
"Сейчас мы будем голосовать этот закон в зале", - сказал руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов журналистам в четверг.
Источник: Интерфакс-Украина
13:17