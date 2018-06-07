Профильный комитет Рады окончательно одобрил закон об антикоррупционном суде

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде принять в целом закон о Высшем антикоррупционном суде.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение на заседании комитета проголосовало 12 человек.



"Сейчас мы будем голосовать этот закон в зале", - сказал руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов журналистам в четверг.

