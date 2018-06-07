Аваков: В Украине действуют до ста "воров в законе"

В Украине занимаются преступной деятельностью до ста так называемых "воров в законе", которые координируют преступные деяния, в частности, угон автомобилей, убийства, квартирные кражи, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



"В Украине действуют на сегодняшний момент от 80 до 100 воров в законе, на которых базируются целый ряд преступных сообществ, которые начинаются от угонов автомобилей - 70% угонов автомобилей координируются криминальными авторитетами, так называемыми ворами в законе, 60% квартирных краж, террористические преступления, убийства, заказные убийства", - сказал А.Аваков на ІХ Национальном экспертном форуме в четверг в Киеве.



Министр также проинформировал, что между США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией и Украиной был создан альянс, в рамках которого ведется работа по созданию департамента спецрасследований, направленный на борьбу с организованной преступностью.

