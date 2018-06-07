Турчинов: членство в НАТО - это не близкая перспектива для Украины

Приоритетом для Украины является создание мощного оружия сдерживания агрессора. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время IX Национального Экспертного Форума в Киеве, передает УНН. "Мы говорим о вызовах чегодняшнего дня. В отличие от парадигмы прошлого века, парадигма современности - это гонка вооружений, это укрепление ядерных потенциалов.



Это готовность решать любые вопросы за счет силы. И безусловно в этих условиях у Украины нет альтернативы как выбрать для себя приоритет - создание оружия сдерживания. Я не буду говорить, какое это оружие. Но это для нас приоритетная задача", - подчеркнул Турчинов.



Он отметил, что пока Украина не стала членом НАТО, и это не близкая перспектива, она вынуждена будет защищать себя сама, в том числе, от масштабной агрессии РФ.



"Поэтому именно приоритет создания мощного оружия, способного уничтожать врага на любом расстоянии, способного сдерживать его агрессивные желания - это для нас серьезная задача. И я убежден, никто не имеет ни юридического, ни морального права отрицать реализацию этой задачи со стороны Украины", - подчеркнул он.

