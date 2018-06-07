Турчинов похвастался успехами Украины в киберзащите

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что за весьма сжатый срок Украина достигла состоятельности в киберзащите на уровне многих стран Европейского Союза.



"По экспертным оценкам, за очень сжатый срок мы достигли состоятельности в киберзащите на уровне многих стран Европейского Союза", - сообщил он в ходе ІХ Национального экспертного форума в четверг в Киеве.



В то же время, секретарь СНБО обратил внимание на нарастающую информационную агрессию против Украины.



Кроме того, он отметил угрозу в "энергетической войне", которую ведет Россия.



А.Турчинов добавил, что проект "Северный поток-2" - это огромный вызов для Украины и испытание партнерства в мире, а потери страны, в случае его запуска, будут больше, чем средства и кредиты, которые предоставляются теми же международными партнерами.

