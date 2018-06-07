В гей-параде в Киеве примут участие 5 тысяч человек

17 июня 2018 года в Киеве состоится Марш равенства в котором примут участие ориентировочно 5 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщила директор общественной организации “КиевПрайд” Руслана Панухник, передает УНН.



“17 июня состоится Марш Равенства. Он будет насчитывать 5 тысяч участников. Организаторы с полицией и городскими властями провели ряд встреч по мерам безопасности в этот день”, - сказала Панухник.



Как уточнила она, Марш начнется, в 9:00 возле Национальной оперы. О деталях маршрута сообщат позже.



В программе нынешнего “КиевПрайд” политическая дискуссия, которая привлечет депутатов Европарламента и депутатов Верховной Рады.



Целевой аудиторией прайд-недели являются украинские и западные политики, привлечение их внимания к проблемам ЛГБТ, и соответственно представители ЛГБТ-сообщества.



Нынешняя программ начнется с прайд-кино, затем продолжится прайд-неделя, а 12 числа будет презентовано исследование о правах ЛГБТ. На 13 число запланировано открытие ПрайдХаус. 14 и 15 июня состоится прайд-форум, на котором соберутся представители из европейского пространства.



8, 9 и 10 июня будут показывать документальные ленты по темам идентичности, сексуальности, религиозных убеждений. Также состоятся выставки и арт-перфомансы.



В этом году слоган “КиевПрайд” — “Страна свободных: будь собой”.

