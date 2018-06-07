Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали 315 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.



В частности, фракция партии "Блок Петра Порошенко" дала в поддержку законопроекта 123 голоса, "Народный фронт" - 70, "Самопомич" – 22, "Батькивщина" – 14, "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия Олега Ляшко" – по 2 голоса каждый. Группы "Воля народа" и "Видродження" дали 18 и 21 голос в поддержку законопроекта соответственно.



Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.



Закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.



Претенденты на должность судьи будут подавать в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) документы для участия в конкурсе.



Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на 6 лет сформирует общественный совет международных экспертов.



Согласно окончательным поправкам, совет будет состоять из 6-ти членов, а не 7-ми, как это предполагала редакция законопроекта ко второму чтению.



Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции согласно международным договорам.



Глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич с трибуны парламента перед голосованием озвучил механизм, как ВККС и совет международных экспертов будут оценивать соответствие кандидатов в антикоррупционные судьи установленным критериям профессиональной этики и добропорядочности.



По инициативе не менее трёх членов общественного совета международных экспертов проводится совместное заседание совета и ВККС для рассмотрения вопроса по конкретному претенденту.



Решение относительно соответствия такого кандидата критериям добропорядочности принимается большинством от общего состава ВККС и членов общественного совета международных экспертов при условии, что за него проголосовали не менее половины членов этого совета.



Кроме того, по запросу не менее трёх членов общественного совета перед совместным специальным заседанием ВККС и совета может проводиться предварительное собеседование с кандидатами в судьи Высшего антикоррупционного суда, в котором должны принять участие не менее 6 членов ВККС.



По словам Р.Князевича, после такого собеседования может и не возникать необходимость специального совместного заседания.



Размер вознаграждения члена общественного совета международных экспертов устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда. Члены совета, не проживающие постоянно в Украине, будут иметь право на компенсацию расходов на проживание и переезд.



В законе прописано, в каком случае кандидату отдадут предпочтение, если во время конкурса у него одинаковые позиции в рейтинге с конкурентами.



Высший антикоррупционный суд (ВАКС) будет осуществлять правосудие как первая и апелляционная инстанция в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных к его подсудности.



Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, Высшему антикоррупционному суду будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) Уголовного кодекса.



Среди специальных требований к претендентам на должность антикоррупционного судьи – соответствие одному из критериев: стаж работы судьей не менее 5 лет, ученая степень в сфере права и 7 лет стажа научной работы, опыт деятельности адвоката, в том числе на протяжении 7 лет представительство в суде или защиты от уголовного обвинения или совокупный 7-летний стаж в вышеуказанных направлениях.



Есть и значительный перечень ограничений, когда опыт предыдущей работы не позволяет претендовать на должность судьи. В частности, это работа последние 10 лет в правоохранительных органах Украины, работа на политических должностях, наличие представительского мандата, пребывание в руководящих органах или договорных отношениях с политической партией последние 5 лет. Кроме того, судьями антикоррупционного суда не смогут стать лица, которые были членами ВККС или Высшего совета юстиции до вступления в силу закона "О восстановлении доверия к судебной власти" и входили в состав Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок до создания электронной системы закупок.



В законе прописан порядок обеспечения охраны судьи, его семьи и жилья.



Закон предусматривает, что в коллегии, как первой, так и апелляционной инстанции, должен быть один судья со стажем работы 5 лет на аналогичной должности, если таковой есть.



Принятый закон предусматривает, что в течение 12 месяцев со вступления его в силу будет сформирован Высший антикоррупционный суд, который начнет свою работу при условии назначения по результатам конкурса не менее 35 судей, в том числе минимум 10 – апелляционной палаты.



Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы Высшего антикоррупционного суда.

