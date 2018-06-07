Украинцы съездили в ЕС по безвизу 500 тысяч раз

С момента вступления в силу безвизового режима Украины со странами Евросоюза (11 июня) украинцы воспользовались упрощенной процедурой въезда в Шенгенскую зону 517 тысяч раз. Об этом пишет ВВС News Украина в четверг, 7 июня.



Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы.



Однако это число въездов, а не людей. Пограничники говорят, что не могут точно посчитать, сколько именно людей путешествовали.



Большинство украинцев за год безвиза ездили в ЕС по старым правилам.



В общем с июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 19,5 миллиона раз, и из них около 4 миллионов - по биометрическим паспортам, но с действующей визой.

Постепенно сроки действия этих виз заканчиваются и безвизовых путешественников становится все больше.



В первые месяцы безвиза им пользовались в среднем по 80 тысяч раз в месяц, осенью и зимой ажиотаж спал, а уже с весны 2018 количество безвизовых путешествий снова стремительно выросло, сообщают пограничники.



Общественная организация "Европа без барьеров", опираясь на данные ЕС, посчитала, что в 2017 году, когда полгода действовал безвизовый режим, количество запросов от украинцев на визы сократилась вдвое - с 1,4 миллиона до 720 тысяч.



По данным пограничников, 36% безвизовых путешественников в ЕС воспользовались самолетами.



В ГПСУ отмечают, что за время действия безвиза общее количество путешествий украинцев в страны ЕС существенно возросла.



Если в 2016 году выезд из Украины на границах ЕС оформили 14,6 миллиона украинцев, то в 2017-м, когда полгода уже действовал безвиз - таких было 15,25 миллиона.



По данным туроператоров, рост туристического потока в европейские страны составил 7-8%.

