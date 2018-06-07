Третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации - Путин

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вероятность развязывания Третьей мировой войны. Об этом сообщает Лента.ru в четверг, 7 июня.



"Понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней. Это понимание должно нас сдерживать от крайних и чрезвычайно опасных действий на международной арене", – сказал Путин.



Он также отметил, что после Второй мировой войны не было глобальных конфликтов, потому что между ведущими державами был установлен стратегический паритет.



"Страх взаимного уничтожения всегда сдерживал державы от резких движений и заставлял уважать друг друга", – подчеркнул президент России.



Также комментируя опасность масштабных боевых действий, Путин процитировал физика-теоретика Альберта Эйнштейна: "Не знаю, каким способом будет вестись Третья мировая, но знаю, что четвертая будет вестись палками и камнями".

