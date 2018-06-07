Из Китая из-за возможной «акустической атаки» эвакуировали американских дипломатов

Госдепартамент эвакуировал из Китая двух сотрудников генконсульства США в городе Гуанчжоу, которые могли подвергнуться так называемой «акустической атаке», пишет газета The New York Times.



Дипломаты отправились на родину вместе со своими семьями для прохождения медицинского обследования. Ранее сообщалось об эвакуации еще одного сотрудника генконсульства, который пожаловался на болезненные симптомы, вызванные акустическим воздействием.



Как ранее заявлял на слушаниях в Палате представителей госсекретарь Майк Помпео, симптомы пострадавшего в Гуанчжоу гражданина США были такими же, как у американских дипломатов, работавших на Кубе.



Теперь, когда граждане США страдают от похожих симптомов в Гуанчжоу, американские чиновники начали подозревать, что к этому могут быть причастными другие страны, возможно, Китай или Россия.



С ноября 2016 года сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на плохое самочувствие — тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве — без видимых на то причин. В общей сложности пострадали 24 сотрудника дипведомства. Большинство американских служащих были эвакуированы с Кубы. Американские власти выдвинули версию, что против дипломатов были применены некие звуковые устройства. Власти Кубы категорически отрицали подобные «акустические атаки».

