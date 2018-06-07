Аудитором НАБУ Рада избрала 81-летнего Василенко

Верховная Рада избрала аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) от парламента правоведа-международника Владимира Василенко.



За соответствующее решение проголосовали 289 депутатов при минимально необходимых 226, сообщают Українські Новини.



81-летний Василенко - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины.



Он являлся советником департамента секретариата Министра иностранных дел, чрезвычайным и полномочным послом Украины, представителем Украины в Совете ООН по правам человека, уполномоченным Украины в Международном суде ООН по делу между Румынией и Украиной по делимитации морских пространств в Черном море.



Василенко был представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) (1998-2002), а также был судьей Ad hoc Международного уголовного трибунала по делам бывшей Югославии (2002-2005), участником многих международных конференций под эгидой ООН.



Как сообщали Українські Новини, ранее Рада несколько раз не смогла избрать аудитора НАБУ.

