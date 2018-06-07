Депутаты уволили Данилюка

Верховная Рада поддержала увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов. Парламентарии 254 голосами поддержали соответствующее представление Премьер-министра Владимира Гройсмана, передает корреспондент УНН. Ожидается, что и.о. министра финансов станет заместитель А.Данилюка Оксана Маркарова.



Как сообщал УНН, 6 июня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка, и призвал народных депутатов поддержать его. Глава правительства заявил, что на заседании правительства Данилюк позволил себе действия, "несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров".



Напомним, Данилюк прокомментировал представление о своем увольнении.



Отметим, на заседании правительства Данилюк заявил, что правительство уже два года не может назначить ему заместителя.



Впоследствии в СМИ обнародовали копию письма Александра Данилюка послам стран G7 по поводу конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом, где министр рассказывает о нежелании назначить его заместителем Яну Бугримову и лоббировании на эту должность других кандидатур.

