Reuters: не ясно, выдержит ли закон об Антикоррупционном суде экзамен МВФ

Президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде в Украине уже принят, но еще не ясно, выдержит ли он экзамен Международного валютного фонда. Об этом пишет Reuters.



Закон призван уберечь судебные решения от политического давления или взяточничества в Украине, где укорененная коррупция остается сдерживающим фактором для иностранных инвесторов, пишет издание.



Надежные международные эксперты помогут отобрать судей для Антикоррупционного суда.



Президент Петр Порошенко назвал голосование лакмусовой бумажкой относительно способности страны бороться с коррупцией, и после того, как закон прошел, он сказал, что это победа для Украины.



Но не сразу стало ясно, выдержит ли закон, который имеет около 2000 поправок, экзамен Международного валютного фонда, который поддерживает экономику Украины с пакетом помощи на сумму 17,5 млрд долл. США, отмечает издание.



"Даже если МВФ будет доволен законом, правительство еще должно выполнить другие условия, такие как повышение цен на газ, и ему могут понадобиться усилия, чтобы придерживаться целевого показателя дефицита бюджета МВФ в 2,5 процента на фоне выборов, которые запланированы на следующий год", - говорится в сообщении.



Вероятное увольнение министра финансов Александра Данилюка, которого хвалили инвесторы за то, что он продвигал реформы, после конфликта с Премьер-министром, также может бросить тень на переговоры о помощи, пишет издание.



Парламент может проголосовать за увольнение в четверг.

