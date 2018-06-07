В Литве столкнулись 4 американских бронетранспортера

В Пренайском районе Литвы столкнулись четыре военных бронетранспортера США Stryker, в результате чего пострадали 13 американских военных. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы, передает УНН.



Согласно сообщению, опасности для жизни пострадавших военных нет. Их доставили в Каунасскую клиническую больницу для профилактической проверки. По предварительным данным, гражданские лица в аварию не попали и не пострадали.



На данный момент, дорога Пренай - Каунас временно перекрыта, жителей просят выбирать другие маршруты. На месте инцидента работают представители Военной полиции, полиции и медики скорой помощи.











