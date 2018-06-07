Защита Савченко подала административный иск к Раде

Защита народного депутата Украины Надежды Савченко, которая находится под арестом в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, подала административный иск "о признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений", ответчиком в котором выступает Верховная Рада.



"Стороной защиты народного депутата Надежды Савченко подан административный иск "о признании противоправной бездеятельности субъекта властных полномочий и признании противоправным и отмене решений. Ответчиком выступает Верховная Рада", - говорится в сообщении пресс-службы нардепа на ее странице в Фейсбуке в четверг.



"Надежда обжалует решение о привлечении к ответственности и арест, которые позорно, незаконным образом, проголосованы парламентом", - пояснила пресс-служба суть иска.



На первой странице фотокопии иска, размещенного на странице Н.Савченко в Фейсбуке, указано, что иск подан адвокатом Константином Глобой в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.



Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.



Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании Н.Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

