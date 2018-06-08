Иллюминаторы исчезнут из самолетов

Арабская авиакомпания Emirates заявила о своих планах убрать иллюминаторы из самолетов. Об этом сообщает BBC News.



По информации представителей Emirates, вместо них в салонах лайнеров появятся виртуальные окна, на которых будет отображаться проекция изображения, снятого наружными камерами.



«Изображения будут выглядеть качественнее и естественнее, чем если бы вы смотрели в иллюминатор сами, — рассказал президент компании Тим Кларк, — самолеты станут легче, будут летать быстрее, выше и тратить меньше топлива». Он также отметил, что нововведение повысит уровень безопасности.



В первую очередь виртуальными иллюминаторами оснастят салоны бизнес-класса в новом авиалайнере Boeing 777-300R. Когда именно это произойдет, пока не уточняется.

