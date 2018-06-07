В Киеве упавший с моста кусок бетона травмировал пассажира авто

В Киеве в четверг, 7 июня, упавший с Берестейского путепровода кусок бетона пробил лобовое стекло проезжавшего внизу автомобиля Renaultи тяжело травмировал пассажира. Об этом сообщается в паблике Киев.Оперативный.



"Увы, пострадал пассажир авто, его госпитализировали с серьезной травмой руки (практически оторвало). На месте работают патрули полициии и медики скорой", - говорится в сообщении.



По информации полиции, уже установлено, что фрагмент бетонной плиты не является частью конструкции моста – его сбросили вниз хулиганы.



Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

