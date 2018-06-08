Макияж помог женщинам заработать больше

Макияж помог женщинам заработать больше

Проведенное американскими социологами исследование показало, что макияж помогает женщинам получить более высокооплачиваемую работу. Об этом сообщает Metro.

Эксперты Жаклин Вонг (Jaclyn Wong) и Эндрю Пеннер (Andrew Penner) опросили более 14 тысяч человек, чтобы определить взаимосвязь между внешним видом и зарплатой. Оказалось, что следящие за собой женщины зарабатывают значительно больше, чем те, кто не уделяет должного внимания своей внешности.

К удивлению социологов, эта закономерность касается и мужчин: зарплаты ухоженных сотрудников тоже выше.

Пеннер и Вонг предполагают, что ухоженность, возможно, говорит работодателю о собранности человека. Люди, которые готовы тратить больше времени на внешний вид по утрам, — более организованные и ответственные.