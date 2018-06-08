Аваков: Донбасс будет возвращен в ходе полицейской операции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Донбасс будет возвращен украинской стороне в ходе полицейской операции. Об этом министр заявил во время трансляции МВД страны в фейсбуке. По словам Авакова, процесс возвращения региона в состав Украины не является простым, это будет сложная операция, не военная, которая будет включать в себя несколько компонентов.

