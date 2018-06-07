Как Киев теряет миллионы на одной парковке

У киевлян и бюджета Киева практически воруют более 1 млн. гривен, забирают деньги, в буквальном смысле, из-под ног. Уже много лет на перекрестке Днепровской набережной и улицы Ивана Миколайчука есть бесплатная парковка. Там оставляли автомобили те, кто приезжал в расположенный рядом торговый комплекс. Вместимость парковки – около 70-80 автомобилей. И тут неожиданно – ночью – на въезде появляется шлагбаум, а неизвестные начинают собирать деньги за въезд. О законности взимаемой с водителей платы речь в принципе не идет – ни чеков, ни кассового аппарата поставленный шлагбаум в комплектации не имеет.



«На сколько ставите? На час? 30 гривен». Но чек за парковку не дают, документов на стоянку нет. Начали разбираться, вызвали полицию, дошли до официальных запросов в контролирующие органы. Оказалось, что взимание платы за парковку незаконно – Киевсовет не давал на это разрешения и не внес территорию с вписок парковок «Киевтранспарксервиса». Для понимания: последние изменения в список парковок «Киевтранспарксервиса» были внесены в январе 2015 года, и все отгороженные шлагбаумом территории, появившиеся после того и не внесенные в решение Киевсовета – незаконны.



Ясно, что «Киевтранспарксервис» не передавал право на перепродажу парковочных талонов кому-то, кто взял под контроль стоянку на перекрестке Днепровской набережной и Миколайчука. Просто потому, что у него нет этой парковки.







Позже выяснили, что территорию бесплатной парковки контролируют люди ЧП «Канивец». В отношении этой компании возбуждено пять (!!!) криминальных дел, они внесены в судебный реестр в Луганской, Николаевской и Харьковской областях.



Так же выяснилось, что между «Киевтранспарксервис» и ЧП «Канивец» есть некий договор, по факту – это меморандум о намерениях, не более. Его суть: «Киевтранспарксервис» дает ЧП «Канивец» право перепродавать парковочные талоны по всему Киеву на сумму аж в 13 320 гривен в месяц. Даже по самым скромным подсчетам, одна захваченная стоянка на перекрестке Днепровской набережной и Миколайчука дает, по меньшей мере, 250 тысяч гривен в месяц, а в год – 1,5 млн. грн. Это только с одной стоянки! А сколько их всего будет?



Эта история – один из бесчисленных примеров возникновения платных парковок в столице. Хотелось бы обратить внимание контролирующих органов и мэра Киева на откровенный беспредел, а также пресечь попытки «новых бригад» парковочной мафии заниматься этим незаконным видом деятельности.

