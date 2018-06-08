Аваков vs Путин: дойдет ли до камней?

Опять что-то пошло не так в отношениях между Украиной и Россией. И дело даже не в том, что один из путинских вице-премьеров Алексей Гордеев, отвечающий за сельское хозяйство, не смог ответить на вопрос Владимира Путина, почему мясо коровы называется говядиной, а в Украине коровы вообще могут исчезнуть. Не зря же лидер украинских «радикалов» Олег Ляшко то целуется с буренками взасос, вызывая неоднозначную реакцию и чувства у быков-производителей, то гоняет стадо по селу с криком «вэрну корову в кажду хату» и пытается попасть прутом прямо под хвост отстающей скотине.



Во-первых, опять заочно, но публично поссорились глава России и глава МВД Украины Арсен Аваков. Причем начал Арсен Борисович, когда заявил, что «Минск-2» (то есть «Минские соглашения-2» о мире в Донбассе) «мертв». А Владимир Владимирович продолжил и во время прямой линии с россиянами прямо намекнул, что может умереть вся Украина. Как государство. Клинч получился крутой и небезопасный.



А случилось вот что: глава МВД Украины, анализируя события в Донбассе, сказал: «Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта». И при этом предложил выход: «сепаров» и «вату» задавить и уничтожить, наказав тюрягой за «зраду» по украинским законам, или выдавить из Донбасса, а всех оставшихся прощупать, проверить и амнистировать. «Если человек по какой-либо причине не смог выехать и пережил оккупацию в своем доме, продолжал работать по своей специальности, не участвовал в организации незаконных выборов или иных акций, не содействовал деятельности незаконной власти – он проходит проверку, получает новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины», – милостиво написал украинский министр на своей страничке в «Фейсбуке». И при этом пан Аваков уверен, что Украина вполне может решить проблему Донбасса силами ВСУ. В рамках ООС.



Путина, судя по его реакции, это и не опечалило и даже не взволновало. У него другая точка зрения. Причем кардинально другая. «Зачем это делать, когда можно просто идти по пути выполнения Минских соглашений? Это просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата – восстановления территориальной целостности страны».



Глава МВД Украины, анализируя события в Донбассе, сказал: «Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта». И при этом предложил выход: «сепаров» и «вату» задавить и уничтожить, наказав тюрягой за «зраду» по украинским законам, или выдавить из Донбасса, а всех оставшихся прощупать, проверить и амнистировать

Путин успокоил украинцев тем, что лично он не собирается с ними воевать. «Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», – сказал он. И я даже воздержусь пока от анализа комментариев и реакции украинских патриотов на эти путинские слова

А когда его спросили, не боится ли он, что Украина может организовать провокации к Чемпионату мира по футболу, он и сказал главное: «Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, но, если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом». «...Украина вступает в новый внутриполитический цикл, в частности по выборам в Раду и выборам президента. Действующие украинские власти не могут решить проблему Донбасса, в том числе и потому что им не нужны избиратели с этих территорий. Потому что ясно, что они за действующую власть никогда не проголосуют», – довольно четко и аргументировано разъяснил он свою позицию, резюмируя сказанное и обещая, что Россия как помогала, так и будет помогать самопровозглашенным ДНР и ЛНР.Путин опять демонстративно не захотел комментировать отношения с гарантом украинской нации. Его прямо спросили: почему Запад не поддерживает президента Сирии Башара Асада, а он, Путин, поддерживает президента Украины Петра Порошенко? «Это интересный вопрос», – только и сказал глава России. Но, согласитесь, не менее интересным мог бы быть и ответ. Однако Путин его не дал. И что с этим делать, похоже, нужно думать украинскому гаранту и главковерху. Во всяком случае, по Конституции это ему можно решать, «мочить» или «не мочить» Донбасс силой, задействовать или не задействовать ВСУ против части украинского народа.При этом важно учитывать, что накануне этой перепалки у Украины обнаружился еще один «зраднык». Причем не простой, а очень важный, хотя уже и отставленный. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью газете «Die Welt»: «Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина и повысила значительно свои военные способности за последние два-три года». И я почему-то уверен, что об этом знают не только в Альянсе его бывшие генсеки, но хоть кто-то в Киеве. Тем более что спрятаться под зонтиком НАТО Украине в ближайшие годы не получится. «...Несмотря на существенный прогресс за последние три-четыре года, Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет присоединиться к Альянсу», – сказал Расмуссен. Да и госсекретарь США Майк Помпео еще в апреле текущего года тоже прямо заявил: «...Была дискуссия о потенциальной возможности вступления Украины. Я могу сказать, что предстоит сделать много работы на пути к этому. Я думаю, большая группа (стран НАТО. – Авт.) надеется, что украинцы начнут предпринимать действия, которые могут поставить их на место, где они могут действительно стать страной, стремящейся к вступлению в НАТО».Что это такое? «Наши друзья и стратегические партнеры» что, не слышали, что гарант нации гарантировал ей, нации, скорое натовское будущее? Что-то тут не так, вы не находите?И, наконец,не знаю, отвечал ли Путин Авакову или просто умничал, но он заявил, что не является сторонником Третьей мировой войны. Ни из-за Украины, ни вообще, ибо это может стать концом человеческой цивилизации. При этом Путин грамотно и уместно «репостнул» Альберта Эйнштейна, который, как известно, как-то сказал: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая – палками и камнями». И ведь понятно же, что вожделенная НАТО в лучшем случае может обеспечить палками и камнями. Если и у нее они, конечно, найдутся...Но Путин успокоил украинцев тем, что лично он не собирается с ними воевать. «Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», – сказал он. И я даже воздержусь пока от анализа комментариев и реакции украинских патриотов на эти путинские слова. Но могу сказать: они тоже вздохнули с облегчением. Потому как одно дело – воевать языком, другое – меряться силами с путинской Россией на самом деле: шаровары могут не выдержать......А что такое говядина и почему говядина, русским разъяснил еще Владимир Даль в своем толковом словаре: от древнерусского слова «говядо», что означает крупная рогатая скотина, бык, вол или корова. Чтобы всем было понятно, великий Даль даже снабдил пояснение рисунком, в котором показал, что значит пословица «по барыне говядина, по харчевне едок». Так что непроясненных вопросов, кажется, осталось меньше. Главное, чтобы до камней и палок не дошло...