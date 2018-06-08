Аваков vs Путин: дойдет ли до камней?
Опять что-то пошло не так в отношениях между Украиной и Россией. И дело даже не в том, что один из путинских вице-премьеров Алексей Гордеев, отвечающий за сельское хозяйство, не смог ответить на вопрос Владимира Путина, почему мясо коровы называется говядиной, а в Украине коровы вообще могут исчезнуть. Не зря же лидер украинских «радикалов» Олег Ляшко то целуется с буренками взасос, вызывая неоднозначную реакцию и чувства у быков-производителей, то гоняет стадо по селу с криком «вэрну корову в кажду хату» и пытается попасть прутом прямо под хвост отстающей скотине.
Во-первых, опять заочно, но публично поссорились глава России и глава МВД Украины Арсен Аваков. Причем начал Арсен Борисович, когда заявил, что «Минск-2» (то есть «Минские соглашения-2» о мире в Донбассе) «мертв». А Владимир Владимирович продолжил и во время прямой линии с россиянами прямо намекнул, что может умереть вся Украина. Как государство. Клинч получился крутой и небезопасный.
А случилось вот что: глава МВД Украины, анализируя события в Донбассе, сказал: «Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта». И при этом предложил выход: «сепаров» и «вату» задавить и уничтожить, наказав тюрягой за «зраду» по украинским законам, или выдавить из Донбасса, а всех оставшихся прощупать, проверить и амнистировать. «Если человек по какой-либо причине не смог выехать и пережил оккупацию в своем доме, продолжал работать по своей специальности, не участвовал в организации незаконных выборов или иных акций, не содействовал деятельности незаконной власти – он проходит проверку, получает новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины», – милостиво написал украинский министр на своей страничке в «Фейсбуке». И при этом пан Аваков уверен, что Украина вполне может решить проблему Донбасса силами ВСУ. В рамках ООС.
Путина, судя по его реакции, это и не опечалило и даже не взволновало. У него другая точка зрения. Причем кардинально другая. «Зачем это делать, когда можно просто идти по пути выполнения Минских соглашений? Это просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата – восстановления территориальной целостности страны».
Глава МВД Украины, анализируя события в Донбассе, сказал: «Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта». И при этом предложил выход: «сепаров» и «вату» задавить и уничтожить, наказав тюрягой за «зраду» по украинским законам, или выдавить из Донбасса, а всех оставшихся прощупать, проверить и амнистировать
А когда его спросили, не боится ли он, что Украина может организовать провокации к Чемпионату мира по футболу, он и сказал главное: «Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, но, если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом». «...Украина вступает в новый внутриполитический цикл, в частности по выборам в Раду и выборам президента. Действующие украинские власти не могут решить проблему Донбасса, в том числе и потому что им не нужны избиратели с этих территорий. Потому что ясно, что они за действующую власть никогда не проголосуют», – довольно четко и аргументировано разъяснил он свою позицию, резюмируя сказанное и обещая, что Россия как помогала, так и будет помогать самопровозглашенным ДНР и ЛНР.
Во-вторых, Путин опять демонстративно не захотел комментировать отношения с гарантом украинской нации. Его прямо спросили: почему Запад не поддерживает президента Сирии Башара Асада, а он, Путин, поддерживает президента Украины Петра Порошенко? «Это интересный вопрос», – только и сказал глава России. Но, согласитесь, не менее интересным мог бы быть и ответ. Однако Путин его не дал. И что с этим делать, похоже, нужно думать украинскому гаранту и главковерху. Во всяком случае, по Конституции это ему можно решать, «мочить» или «не мочить» Донбасс силой, задействовать или не задействовать ВСУ против части украинского народа.
При этом важно учитывать, что накануне этой перепалки у Украины обнаружился еще один «зраднык». Причем не простой, а очень важный, хотя уже и отставленный. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью газете «Die Welt»: «Если бы Россия захотела, то ее войска могли бы занять Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина и повысила значительно свои военные способности за последние два-три года». И я почему-то уверен, что об этом знают не только в Альянсе его бывшие генсеки, но хоть кто-то в Киеве. Тем более что спрятаться под зонтиком НАТО Украине в ближайшие годы не получится. «...Несмотря на существенный прогресс за последние три-четыре года, Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет присоединиться к Альянсу», – сказал Расмуссен. Да и госсекретарь США Майк Помпео еще в апреле текущего года тоже прямо заявил: «...Была дискуссия о потенциальной возможности вступления Украины. Я могу сказать, что предстоит сделать много работы на пути к этому. Я думаю, большая группа (стран НАТО. – Авт.) надеется, что украинцы начнут предпринимать действия, которые могут поставить их на место, где они могут действительно стать страной, стремящейся к вступлению в НАТО».
Путин успокоил украинцев тем, что лично он не собирается с ними воевать. «Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», – сказал он. И я даже воздержусь пока от анализа комментариев и реакции украинских патриотов на эти путинские слова
Что это такое? «Наши друзья и стратегические партнеры» что, не слышали, что гарант нации гарантировал ей, нации, скорое натовское будущее? Что-то тут не так, вы не находите?
И, наконец, в-третьих, не знаю, отвечал ли Путин Авакову или просто умничал, но он заявил, что не является сторонником Третьей мировой войны. Ни из-за Украины, ни вообще, ибо это может стать концом человеческой цивилизации. При этом Путин грамотно и уместно «репостнул» Альберта Эйнштейна, который, как известно, как-то сказал: «Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая – палками и камнями». И ведь понятно же, что вожделенная НАТО в лучшем случае может обеспечить палками и камнями. Если и у нее они, конечно, найдутся...
Но Путин успокоил украинцев тем, что лично он не собирается с ними воевать. «Вы знаете, я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, общее будущее», – сказал он. И я даже воздержусь пока от анализа комментариев и реакции украинских патриотов на эти путинские слова. Но могу сказать: они тоже вздохнули с облегчением. Потому как одно дело – воевать языком, другое – меряться силами с путинской Россией на самом деле: шаровары могут не выдержать...
...А что такое говядина и почему говядина, русским разъяснил еще Владимир Даль в своем толковом словаре: от древнерусского слова «говядо», что означает крупная рогатая скотина, бык, вол или корова. Чтобы всем было понятно, великий Даль даже снабдил пояснение рисунком, в котором показал, что значит пословица «по барыне говядина, по харчевне едок». Так что непроясненных вопросов, кажется, осталось меньше. Главное, чтобы до камней и палок не дошло...