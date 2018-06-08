О чем говорил Путин во время "Прямой линии"

Президент РФ Владимир Путин в 16-й раз провел "Прямую линию" с россиянами. Разговор в прямом эфире продлился 4 часа 20 минут. В этом году использовалась конференц-связь с губернаторами и чиновниками.



Всего глава государства ответил на 79 вопросов, которые касались роста цен на бензин, налоговой системы, строительства дорог и жилья, криптовалюты, отношений России и Запада.



Об экономическом развитии России



Владимир Путин считает, что Россия движется в сторону устойчивой "белой полосы". Президент отметил, что страна вышла на траекторию экономического роста и добилась исторически низкого уровня инфляции. О происходящих в экономике структурных изменениях свидетельствует, в частности, рост экспорта машин и оборудования. Он также отметил ускоренное увеличение прямых инвестиций в экономику РФ. Кроме того, по словам Путина, наблюдается устойчивый рост доходов граждан и продолжительности жизни.



О росте цен на бензин



Президент назвал недопустимой и неправильной текущую ситуацию на топливном рынке России, отметив, что повышение цен на бензин — результат неточного регулирования в этой сфере. По его словам, правительство уже приняло решения, которые призваны ограничить повышение цен, дополнительные меры по стабилизации ситуации предпримут осенью этого года.



О налоговой системе и пенсионной реформе



Путин признал нецелесообразным введение налога с продаж и дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц. По его словам, это приведет к сокрытию гражданами высоких доходов, ухудшению инвестиционного климата в стране и нагрузке на экономику, а также спровоцирует рост инфляции.



Ключевая задача в системе пенсионного обеспечения на сегодняшний день — повышение доходов пенсионеров и, как следствие, снижение уровня бедности в стране, заявил Путин. Он отметил, что в высшей степени осторожно относится к вопросу повышения пенсионного возраста.



Об ипотеке и строительстве жилья



Президент отметил высокие темпы роста объемов ипотечных кредитов. Он заявил, что основная задача — обеспечить доступность ипотеки для большинства граждан страны, ставки по ипотечным кредитам необходимо снизить до 7%.



Путин также поручил исправить ошибки в постановлении кабмина и расширить льготу по снижению ставки по ипотеке многодетным семьям, что будет стоит бюджету дополнительно 9 млрд рублей.



О строительстве дорог



Путин отметил, что дорожное строительство и связанность территорий станут приоритетными задачами на ближайшие шесть лет. За этот период Россия планирует удвоить объем средств на реализацию соответствующих проектов. На эти цели будет направлено примерно 9,5–9,7 трлн рублей.



Решить проблему с дорогами поможет прорыв в развитии страны. Путин призвал увеличить долю региональных трасс в нормативном состоянии до 70–80%.



О бизнесе и криптовалюте



Президент призвал крупнейших российских предпринимателей вернуть капиталы в Россию и напомнил им, как они были готовы отдать свои предприятия государству за 1 рубль во время экономического кризиса 2008 года. "Я, будучи тогда председателем правительства, сказал: "Нет, мы вам поможем на определенных условиях, заберем ваши кредиты и вы будете потом иметь возможность выкупить у нас", — рассказал Путин в ходе "Прямой линии". Так это, по его словам, потом и произошло.



Путин напомнил, что несколько лет назад на встрече с представителями крупного бизнеса говорил о возможности преследований российских предпринимателей на Западе, а также рекомендовал им вернуть капиталы в Россию.



Глава государства заявил, что своей криптовалюты у РФ по определению быть не может. Он добавил, что в России майнинг криптовалют не регулируется, власти относятся к этим вопросам "очень аккуратно". Путин считает, что криптовалюта не должна быть средством расчетов и накоплений.



Об отношениях России и Запада



Новая мировая война может стать концом цивилизации, понимание этого должно удержать от глобального конфликта, считает Путин. По его словам, страх взаимного уничтожения всегда сдерживал ведущие державы от резких движений и заставлял уважать друг друга.



Президент не стал прогнозировать срок восстановления отношений с Западом, но отметил, что Россия должна защищать свои интересы. При этом Путин добавил, что западные партнеры постепенно начинают понимать необходимость налаживания отношений с Россией. По его словам, обвинения Запада в адрес РФ — это способ сдерживания страны, поскольку в ней видят конкурента, а это — ошибочная политика.



О ситуации на Украине и в Сирии



Путин назвал украинцев и русских "практически одним народом", у которого общее прошлое и будущее. Он расценивает конфликт в Донбассе как большую трагедию украинского народа и российских соотечественников. Президент РФ считает, что действующее украинское руководство не в состоянии решить проблему конфликта на юго-востоке страны.



Говоря о ситуации в Сирии, Путин заявил, что РФ пока не планирует вывода своих подразделений из арабской республики, но вместе с тем не строит там долгосрочных сооружений. По его словам, сирийская операция является уникальным боевым опытом для российских вооруженных сил. При этом глава государства подчеркнул, что территория этой страны не служит полигоном для испытаний российского оружия, но оно там совершенствуется в боевых условиях.



О блокировке соцсетей в интернете



Россия не собирается закрывать никакие популярные социальные сети и интернет-ресурсы, сообщил Путин. Он указал, что в курсе ситуации вокруг мессенджера Telegram.



Президент считает, что спецслужбы и правоохранительные органы должны искать современные средства борьбы за безопасность, не ограничивая свободу в интернет-пространстве. Он предложил проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам об экстремизме, подчеркнув, что их не надо доводить "до абсурда", однако пропаганде суицида и фашистской идеологии нужно поставить заслон.



Путин выразил мнение, что контент радиостанции "Эхо Москвы" требует фильтрации.



О здравоохранении и образовании



Добиться увеличения продолжительности жизни в России до 80 лет без прогресса в борьбе с онкологическими заболеваниями невозможно, заявил Путин. Для решения этого вопроса необходимо развитие ранней диагностики, а российские препараты должны отвечать всем современным требованиям.



На программу по борьбе с такими заболеваниями, которая сейчас подготавливается, потребуется порядка 1 трлн рублей.



Говоря о проблемах образования, Путин заявил о необходимости сохранять малокомплектные школы, так как это позволит развиваться сельским населенным пунктам. По его словам, оплата труда в этой области должна расти вместе со средними зарплатами по регионам и в отраслях.



О развитии Дальнего Востока



Президент призвал расширять программы субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток, время их действия, а также географию полетов. Он сообщил, что правительство уже приняло решение об обнулении НДС на дальневосточные перевозки, и пообещал развивать в регионе высокотехнологичные производства, в том числе авиа- и судостроение.



Путин также заявил, что программа "дальневосточного гектара" работает, она востребована. При этом он пообещал, что сообщения о злоупотреблениях со стороны чиновников будут проверены.



Говоря о проекте моста на Сахалин, Путин заявил, что его необходимо оценить с точки зрения экономической эффективности и геополитики.



Об экологии



До 2024 года необходимо построить 200 современных заводов по утилизации отходов, заявил Путин. Он отметил, что речь идет не о "керосинках", которые ухудшают экологическую обстановку при сжигании, а о современных предприятиях с новейшими технологиями.



Президент заявил, что десятки тысяч мусорных полигонов работают в "серую", а часть их криминализована. Он возложил на правительство и Минприроды, а также вице-премьера Гордеева личную ответственность за решение вопросов утилизации отходов.



О спорте



Президент заявил, что Россия решила вопрос загруженности инфраструктуры, оставшейся после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Глава государства также рассчитывает на грамотный подход к использованию футбольной инфраструктуры после чемпионата мира — 2018 и надеется, что после турнира все объекты будут окупаемыми и эффективно работающими. Он предупредил глав регионов о недопустимости того, чтобы новые футбольные стадионы в будущем превратились в рынки.



Кроме того, Путин рассчитывает, что сборная России по футболу сможет продемонстрировать свои лучшие качества на чемпионате мира.



Президент также призвал оценивать деятельность Виталия Мутко с точки зрения его работы по развитию спортивной инфраструктуры, "обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим". Важными итогами работы Мутко он назвал участие в строительства объектов сочинской Олимпиады и возведение стадионов к чемпионату мира по футболу. Глава государства добавил, что невозможно отправлять вице-премьера на пенсию в условиях, когда на него шла мощная атака по допинговой истории в спорте.



О личном



Профессия президента страны заставляет жертвовать личной сферой, заявил Путин. При этом он отметил, что это "компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным и нужным уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и на укрепление самого главного, что есть в жизни каждого человека — Родины". Он считает, что его преемника на посту президента определит народ. Глава государства также сказал, что ему не одиноко на политическом олимпе, потому что он работает в команде.



Российский лидер считает, что вера в бога есть у каждого человека с рождения, но осмысление этого происходит в зависимости от жизненных обстоятельств.



Глава государства признался, что часто смеется сам над собой, а главный совет, который бы он дал своим внукам, — не врать.

