Депутаты Рады не смогли включить в повестку запрет футбольных трансляций из России

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня сессии проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу, который в текущем году пройдет в России.



За включение соответствующего проекта постановления (№8343) на пленарном заседании в четверг проголосовали лишь 142 народных депутата из 226 минимально необходимых.



"Проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу не включен в повестку дня. Не хватило голосов. Следующая пленарная неделя – уже футбол. Постановление 8343 авторства Ляшко, Березюка, Мосийчука и Лозового – на помойку", - написала народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова на своей странице в соцсети Facebook.

