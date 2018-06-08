Венецианская комиссия призвала Украину не затягивать с созданием антикоррупционного суда

Венецианская комиссия призывает украинских властей не только завершить формирование антикоррупционного суда в сжатые сроки, но и создать необходимые условия для его функционирования. Соответствующее заявление в четверг сделал президент комиссии Джанни Букиккио.



"Хочу поздравить членов Верховной рады с сегодняшним голосованием и поблагодарить всех, кто внес свой вклад в принятие закона, - приводит его слова пресс-служба. - Сейчас я призываю всех, кого это касается, обеспечить скорейшее создание суда и предоставить надлежащие возможности для его функционирования".



Букиккио назвал принятие закона "важным шагом вперед для Украины и для Европы". "Сегодняшнее голосование показывает, что Украина намерена продолжать идти по пути реформ и европейской интеграции", - отметил он.



В четверг, 7 июня, украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде, на создании которого настаивал Международный валютный фонд. За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов при 226 необходимых. Депутаты приняли предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект в первом чтении еще 1 марта, но он был раскритикован международными партнерами Киева. После этого начался продолжительный процесс подачи правок, ко второму чтению их внесли около 2 тыс., однако после двух недель рассмотрения большинство из них были отклонены.

