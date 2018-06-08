Рада ратифицировала соглашение о покупке 55 французских вертолетов

Верховная рада Украины ратифицировала в четверг соглашение между украинским и французским правительствами о покупке 55 вертолетов, такое решение в четверг поддержали 227 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.



Глава МВД Украины и Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 29 мая 2018 года подписали соглашение о поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты, предусматривающее покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для нужд МВД Украины. Аваков заявил, что сумма соглашения составляет 551 миллион евро.



Пресс-служба МВД Украины заявила в четверг, что новые вертолеты помогут решить вопрос санитарной авиации, будут эвакуировать людей в горах, во время пожаров и наводнений. Кроме того, специальные 10-тонные вертолеты будут привлекать к тушению пожаров.

