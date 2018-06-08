Раненная в Сирии украинка обрадовалась обещанному Путиным гражданству

Раненная в Сирии украинка Ирина Баракят, которой в четверг президент РФ пообещал российское гражданство, необходимое для лечения в Петербурге, сказала, что "безумно рада" итогам своего разговора с Владимиром Путиным.



Ирина Баракят обратилась к президенту во время прямой линии во время прямого включения из Военно-медицинской академии (ВМА). Она рассказала, что родилась в Одессе, после чего, выйдя замуж за гражданина Сирии, переехала на его родину. Во время боевых действий в Алеппо Ирина работала переводчиком. Она была ранена в 2016 году, закрывая своих детей от взрыва снаряда. В итоге она лишилась ноги и кисти руки. Женщину доставили в ВМА на лечение российские военные. Ирина сообщила, что получить бесплатно протезы, являясь гражданкой Украины, не может. Кроме того, без российского гражданства она не может пригласить из Сирии семью. Ирина попросила оказать помощь в получении российского гражданства и помочь воссоединиться с семьей. Путин пообещал оказать ей помощь.



"Я безумно рада! Еще не пришла в себя после разговора. Сегодня будут праздничный ужин и чай", — сказала Баракят РИА Новости.

