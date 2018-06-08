Эксперты ООН по насильственным исчезновениям посетят Украину для оценки ситуации

Три независимых эксперта, входящих в Рабочую группа ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, планируют встретиться на Украине с родственниками пропавших без вести людей. Они отправятся 11 июня в Киев для изучения мер по предотвращению исчезновений, сообщило в четверг в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).



"Эксперты изучат утвержденные государством меры по предотвращению и искоренению насильственных исчезновений, включая вопросы, касающиеся установления истины, правосудия и возмещения жертвам", - говорится в сообщении. Кроме того, они "соберут информацию о соответствующих случаях [исчезновений]".



Рабочая группа запланировала встречи с родственниками пропавших без вести лиц, представителями организаций гражданского общества, официальными лицами Украины и сотрудниками подразделений ООН. Делегация побывает в Киеве и других частях страны, указывает УВКПЧ. В нее входят вице-председатель Рабочей группы Таэ-Ёнг Байк (Республика Корея), Хенрикас Микевичус (Литва) и Лучано Хазан (Аргентина).



Доклад об итогах поездки эксперты представят Совету ООН по правам человека в сентябре 2019 года.



Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям в составе пяти независимых экспертов была учреждена в феврале 1980 года Комиссией ООН по правам человека. Последняя по времени резолюция, продлевающая мандат группы, была принята Советом ООН по правам человека в сентябре 2014 года. Одна из основных задач экспертов состоит в оказании родственникам помощи в выяснении судьбы или местонахождения членов их семей, пропавших без вести. Рабочая группа принимает, рассматривает и передает государствам сообщения о насильственных исчезновениях, поданных родственниками или правозащитными организациями.

