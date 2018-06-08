"Оппозиционный блок" оспорит закон об антикоррупционном суде

Украинская парламентская фракция "Оппозиционный блок" намерена оспорить в Конституционном суде закон об антикоррупционном суде, заявил в четверг депутат из оппозиционной фракции Евгений Балицкий.



Верховная рада в четверг приняла президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине.



"Мы воспользуемся правом и будем оспаривать данное решение в Конституционном суде", — заявил Балицкий в эфире телеканала "112 Украина".



По его словам, принятый законопроект прямо противоречит конституции, которая запрещает создание "особых и чрезвычайных судов".



Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

