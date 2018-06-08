Украина запретила российский детектив "Антикварщики"

Госкомтелерадио Украины запретило ввозить на территорию страны детектив Кирилла Казанцева "Антикварщики". Об этом сообщила в четверг пресс-служба комитета.



Запрос на распространение двух тысяч экземпляров книги был направлен издательством "Форс Украина".



"Эксперты признали, что это издание пропагандирует органы власти и представителей органов власти государства-агрессора, прославляет деятельность правоохранительных органов государства-агрессора, а следовательно, не отвечает критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.



В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. Кроме того, на нарушителей закона накладывается административный штраф. Право запрещать или разрешать распространение в стране того или иного издания получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит свои решения на основании выводов экспертного совета.



Ранее в этом году на сайте комитета был опубликован список из более 160 книг из России, которые запрещены для распространения на территории Украины. С тех пор этот список много раз пополнялся. "За российскую пропаганду" в черный список попали издания для детей "Московский кремль" и "Как жили на Руси" Елены Качур, книга Михаила Задорнова, Валентина и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега", "Ольга, княгиня воинской удачи" Елизаветы Дворецкой, серия детских книг "Путешествие вокруг света". Среди авторов - Захар Прилепин, Александр Дугин, Сергей Доренко, Эдуард Лимонов, Александр Волконский, Сергей Глазьев, Анатолий Вассерман, Николай Стариков, а также десятки других.

