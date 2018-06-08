На Украине резко выросло число фальшивых крупных купюр

На Украине все чаще подделывают бумажные деньги. В 2017 году Нацбанк обнаружил и изъял из оборота свыше 10 тыс. поддельных банкнот. Львиная доля фальшивок пришлась на самые крупные, 500-гривневые купюры. Их нашли 6426 экземпляров. В 2016 году так подделок было чуть больше 2,6 тыс. штук, передает UBR.

В пересчете на общее количество наличной гривни в обороте, подделок намного больше не стало. На каждый миллион настоящих, по статистике НБУ, приходится 3,6 фальшивых купюр. Но за последние 5 лет это самый большой показатель. Для сравнения, в прошлом году монетарное ведомство отчитывалось о 2,8 подделках на миллион купюр.



Между тем, профессия фальшивомонетчика в нашей стране не слишком популярна. В той же Европе на каждый 1 млн. подлинников в 2017-м обнаружили 33 ненастоящие банкноты. Оно и понятно – подделывать сравнительно дешевые украинские гривни не так выгодно, как дорогую евровалюту.



Потому-то отечественные злоумышленники перешли на рентабельную купюру – номиналом 500 грн. Довольно популярны сотенные банкноты и полтинники. А вот 200-ки подделываются сравнительно редко – в 2017-м таких нашли только 706 штук.



Но обнаруживают на Украине не только поддельные гривни. Растет у нас и количество фальшивых долларов, которых в минувшем году обнаружили 821 штуку. Зато ненастоящих евро стало меньше. Совсем немного нашел Нацбанк "рисованных" рублей – всего 63 экземпляра.

