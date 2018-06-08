Путин рассматривает возможность встречи с Трампом в Вене

Президент РФ Владимир Путин рассматривает возможность организации своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вене и обсуждал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем этот вопрос. С таким утверждением выступила в четверг газета The Wall Street Journal.



Издание ссылается на неназванное европейское должностное лицо. По данным источника, Путин в ходе состоявшегося во вторник визита в Австрию якобы обсуждал с канцлером возможность организации своей встречи с хозяином Белого дома в Вене летом этого года. Как утверждает газета, Курц заявил российскому лидеру, что свяжется с Трампом по этому поводу. При этом в ходе пресс-конференции в Вене по итогам переговоров ни Путин, ни Курц не сообщали, что обсуждали данный вопрос.



"Австрийцы выразили свое желание принять у себя встречу между президентом Трампом и президентом Путиным", - приводит также WSJ слова неназванного представителя Совета национальной безопасности при Белом доме. "И хотя оба лидера обсуждали прежде возможность организации встречи, нам пока нечего объявить в данный момент", - сказал он.



Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщала, что администрация США обсуждает возможность организации встречи между Трампом и Путиным. По данным газеты, в центре внимания такого потенциального саммита будут находиться Сирия, Украина и вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. Как отмечало издание, планы организации встречи находятся пока на самой ранней стадии, возможные время и место не определены.



20 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, главам внешнеполитических ведомств США и РФ по итогам этой беседы было дано поручение проработать вопрос о встрече лидеров. Более того, позднее стало известно, что Трамп не только говорил о возможности встречи, но и пригласил Путина для этого в Вашингтон. При этом в конце прошлого месяца помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что возможность организации встречи Путина и Трампа в ближайшие месяцы, до ноябрьского саммита Группы двадцати, пока не обсуждается.

