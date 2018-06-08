Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе 50 лет назад сыграла актриса украинского происхождения. Отец Милен Демонжо был выходцем из Италии, а её мама Клавдия Трубникова была родом из Харькова.



Три фильма о Фантомасе сделали всемирно известным Луи де Фюнеса – любимого комика нескольких поколений. Он сыграл эксцентричного комиссара Жюва – кичливого, экспрессивного человечка с полным отсутствием чувства юмора.



По сценарию и в жизни во время съемок фильма оппонентом де Фюнеса был актер Жан Маре, исполнивший роль Фантомаса и журналистам Фандора. Маре считал, что комиссар Жюв куда более яркий персонаж, чем бравый Фандор. Хотя гонорар Маре превышал зарплату де Фюнеса почти в два раза.



Для съемки фильма «Фантомас разбушевался» съемочная группа отправилась в Италию и Англию. Это был первый случай в истории французского кино, когда на пародию выделили такие средства.



Знаменитую маску Фантомаса закрепляли на голове Жана Маре не менее двух часов. Милен Демонжо, исполнительница главной женской роли, вспоминала, что съемки в Италии стали для актера страшной пыткой. Стояла невыносимая жара, маска нагревалась до такой степени, что буквально хрустела.



А во время съёмок финальной сцены «Фантомас разбушевался» Луи де Фюнес, выполняя трюк сам, выпал из аэроплана на кусты роз. Неделю великий комик провёл в больнице. И после этого выполнять трюки в фильмах о Фантомасе поручал дублёрам.



Мировой прокат «Фантомаса» превзошел все прогнозы. Фильмы о злодее посмотрели сотни миллионов людей во всем мире. Только в Украине и других соседних странах в кино на «Фантомаса» пришли 120 млн. зрителей.



В воскресенье 10 июня зрители «Интера» смогут посмотреть два фильма о Фантомасе с непревзойденным Луи де Фюнесом. В воскресенье, 10 июня, в 12:10 в эфире телеканала «Интер» – «Фантомас разбушевался». А в 14:10 – «Фантомас против Cкотланд-Ярда».

