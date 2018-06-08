МВФ выделит Аргентине кредит 50 миллиардов долларов

Международный валютный фонд и руководство Аргентины договорились о выделении стране кредита в размере 50 млрд долл. Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает УНН.



“В целом я считаю, что реформы в Аргентине заслуживают поддержки со стороны МВФ и международного сообщества, и я с нетерпением ожидаю скорого обсуждения просьбы Аргентины о поддержке Исполнительного совета МВФ", — заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард.



Аргентина получит кредит на срок в три года.



Как отмечается, средства выделяются на реализацию плана развития экономики Аргентины, который, в частности, предусматривает снижение инфляции до 17% в 2019 году, до 13% в 2020 году и до 9% в 2021 году. Кроме того, власти Аргентины намерены снизить до 2,7% от ВВП дефицит бюджета в 2018 году.



"Мы уверены, что экономика Аргентины продолжит расти в этом году и в следующем, снижая свой дефицит, наш рост будет меньше прогнозируемого, и будет немного больше инфляции",— рассказал министр экономики Аргентины Николас Духовне на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.



В начале мая аргентинский президент Маурисио Макри запросил помощи у МВФ из—за обвала курса песо, с которым прежнее правительство разорвало все отношения еще в 2006 году. Аргентинская валюта с начала года потеряла более четверти своей стоимости. Действующие аргентинские власти, однако, рассчитывают, что кредит от МВФ позволит стабилизировать ситуацию в финансовом секторе страны.



Как заявлял Макри, обращение в фонд обусловлено ухудшением внешнеэкономических условий, ростом ставок и цены нефти, а Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, что стало следствием огромных государственных расходов.

