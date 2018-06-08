На Марсе обнаружили органические молекулы - NASA

Ученые Национальной аэрокосмической администрации США (NASA) объявили об открытии органических молекул метана на Марсе. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает Reuters.



Наличие метана может свидетельствовать о существовании жизни на этой планете.



Находку сделал марсоход Curiosity. Он анализирует состав атмосферы в течение последних пяти лет.



Выяснилось, что уровень метана колеблется в зависимости от сезона - возрастает летом и падает зимой. Концентрация газа в атмосфере меняется в несколько раз.



Метан обнаружили на дне пересохшего озера. Ученые считают, что газ образуется в нижних слоях грунта Красной планеты. Не исключается, что причина его появления на Марсе - деятельность микробов или любые геотермальные процессы.



Есть мнение, что метан привезли с Земли.

