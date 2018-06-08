Каждый третий украинец не верит в свободу слова в стране

55% населения Украины считают, что в стране есть свобода слова, противоположного мнения придерживаются 34,6% жителей, свидетельствуют данные проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) опроса общественного мнения, обнародованные в пятницу в Киеве.



В ходе опроса респондентам был задан вопрос, существует ли в Украине свобода слова. 13,7% опрошенных ответили, что существует в полной мере, 41,3% - что в основном существует, 21,5% - что в основном не существует, 13,1% - что вообще не существует, а 10,4% затруднились ответить на вопрос.



В 2009 году 67,4% респондентов считали, что в стране существует свобода слова, а в 2013 году уже 56,1%.



По словам эксперта ОО "Информационная безопасность", экс-замминистра информационной политики Украины Татьяны Поповой, детальный анализ результатов опроса показывает отсутствие зависимости мнений по данной теме от размеров населенных пунктов, где проживают респонденты.



В то же время, в большей степени считают, что свобода слова в Украине существует, граждане с более высоким уровнем жизни.



Также больший уровень доверия к наличию свободы слова в Украине у молодежи, а чем старше возрастная группа, тем более скептично и пессимистично они настроены по данной теме.



"К сожалению, те результаты, которые представлены, свидетельствуют о том, что нынешний уровень свободы слова в Украине по мнению граждан почти отвечает уровню 2013 года. И соответственно граждане фиксируют, и мы с вами фиксируем, что в Украине есть много средств массовой информации, есть журналисты, которые критикуют политиков, власть – журналисты расследователи. Есть некоторое разнообразие медиа пространства. В то же время, есть актуальные угрозы свободе слова, нарушения прав журналистов", - сказал в ходе представления отчета председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.



По его мнению, такая ситуация вызвана в том числе военными действиями на востоке страны, преследованием украинских журналистов на оккупированной части Донбасса и в аннексированном Россией Крыму.



"Мы призываем политиков реально учитывать позиции журналистов, реально учитывать общественное мнение и прилагать усилия для того, чтобы все-таки, уровень восприятия свободы слова в Украине гражданами фиксировался на более высоком уровне, на таком, который мы все с вами хотим", - подчеркнул С.Томиленко.



Опрос общественного мнения проводился КМИС в 10 мая по 6 июня 2018 года по заказу Национального союза журналистов Украины и ОО "Информационная безопасность". Методом личного интервью опрошено 2025 респондентов, проживающих в 100 населенных пунктах всех регионов Украины кроме оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым.



Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

