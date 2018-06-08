Парубий призвал бойкотировать ЧМ-2018 в России

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал все страны Свободного мира и их граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, и предостерег украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.



"На следующей неделе, 14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу - ФИФА 2018. Чемпионат мира должен быть большим спортивным праздником, которого ждут поклонники футбола. Но, к сожалению, чемпионат проходит в России, которая продолжает агрессию против Украины, Молдовы, Грузии", - отметил он.



"Призываю все страны Свободного мира и их граждан бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Предостерегаю украинских граждан и граждан цивилизованных стран от поездок в Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченным в плен российских террористов", - подчеркнул Парубий.

