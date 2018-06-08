Премьер назвал главную цель новой программы субсидий

Изменения в системе субсидий направлены на борьбу со злоупотреблениями и на усиление адресности помощи. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.



“Изменения в системе субсидий, введенные после завершения отопительного сезона, направлены на противодействие имеющимся злоупотребления со стороны потребителей и на усиление адресности помощи тем, кто в ней действительно нуждается”, — отметил Гройсман.



По словам премьера, необходимо сделать так, чтобы за тех людей, которые не имеют возможности заплатить за коммунальные услуги, платило государство. В то же время, сегодня происходит много случаев злоупотреблений: люди позволяют себе крупные покупки и расходы. А это, по мнению главы правительства, несправедливо.



“В новый отопительный сезон войдем нормально и справедливо”, — подчеркнул Гройсман.

