Футбольная интервенция

Мощный клекочущий голос нашего славного спикера Парубия должен быть услышан всем мировым сообществом. Глава высшего законодательного органа нации выступил с очень своевременным призывом страшно и всесторонне бойкотировать гибридный Чемпионат мира по футболу, который цинично планирует провести страна-агрессор: «Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать российский чемпионат, всем следует воздержаться от поездок в РФ, поскольку существует реальная опасность быть захваченными в плен российскими террористами».



До Парубия с аналогичными призывами выступили министр внешних сношений нации Климкин, первый вице-спикер Ирина Геращенко и глава СБУ Василий Грицак. Меня особенно поразили слова Ирины о том, что более пяти тысяч украинских граждан уже купили билеты в Россию и планируют посещать футбольные матчи, организованные агрессором. Вы представляете, как могут разгуляться кремлевские спецслужбы? Начнутся массовые аресты доверчивых украинцев. Их станут хватать на улицах, избивать, склонять к сотрудничеству с ФСБ, вовлекать в провокации и бросать в невероятно сырые, несмотря на жару, казематы.



Глава СБУ очень доходчиво, практически в красках, описал незавидную участь украинских болельщиков. Геращенко добавила красок и рассказала, что после встречи с «бандитами ДНР» в Минске покрывается подозрительными пятнами красного цвета, которые нестерпимо зудят. Возможно, все пять тысяч идеологически невыдержанных граждан Украины, поддавшихся фальшивым лозунгам о том, что «спорт вне политики», тоже покроются подобными пятнами.



Не зря спикер Парубий бьет в набат. Он лучше других осознает опасность ситуации, поскольку у него есть справка. Кроме того, парламент воюющей страны вчера завалил очень актуальную инициативу комитета ВР по вопросам свободы слова по пресечению информационной агрессии Кремля

Мало того, что десятки тысяч патриотов нации ломанулись отдыхать в Крым, который, как известно, наш, но оккупирован агрессором, так еще в Россию на чемпионат едут, игнорируя здоровые призывы того же Парубия и главы СБУ. Поймите, если там с вами что случится, мы же всех не воскресим!

С прискорбием вынужден констатировать: количество потенциальных изменников нации постоянно растет. И не пять тысяч человек, а гораздо больше планируют подло уехать на Чемпионат мира по футболу, используя пока имеющиеся бреши на границе.Поэтому не зря спикер Парубий бьет в набат. Он лучше других осознает опасность ситуации, поскольку у него есть справка. Кроме того, парламент воюющей страны вчера завалил очень актуальную инициативу комитета ВР по вопросам свободы слова по пресечению информационной агрессии Кремля. Викторию Сюмар, которая прекрасно разбирается в производстве низкокалорийного творога и в средствах массовой информации, предложила запретить трансляции матчей гибридного мирового чемпионата в Украине. Как известно, рупор Кремля, антиукраинский телеканал «Интер», занимающий четкую пропутинскую позицию, уже анонсировал показ почти всех игр. Это повергло всех патриотов, активистов и экспертов телеканала «112» в глубокий шок. Вы представляете, к каким последствиям это может привести? Миллионы невинных украинских граждан будут подвергнуты массовому промыванию мозгов, причем несколько раз в сутки! Им покажут флаги агрессора, тысячи счастливых людей, славящих агрессивный режим. Возможно, даже Путина покажут. Вы хоть понимаете, какую психологическую травму нанесут эти трансляции патриотам нации? Да еще российские комментаторы будут в прямом эфире славить сами понимаете кого, унижая честь и достоинство героев майдана, АТО и ООС.Поэтому комитет по свободе слова однозначно выразил общую мысль нации – запретить украинским телеканалам транслировать агрессивный футбол, спутниковые тарелки спилить, а Интернет отключить на время проведения мероприятия, которое бойкотирует весь свободный мир спикера Парубия. Как по мне, так очень взвешенное решение. Я бы лишь возложил на МВД и «Национальные дружины» функции проверки исполнения этого запрета. Знаете, патрулирование не помешает. Слишком много потенциальных агентов Путина притаилось в спальных районах Киева. Надо упредить возможные несанкционированные просмотры.Подключить к делу известную детскую писательницу Ницой. Пусть выносит мозг «ватникам» и «сепаратистам». Но! Даже не знаю, как об этом писать… Короче, Рада даже не включила проект Сюмар в повестку дня. «За» проголосовала жалкая сотня парламентариев. Что происходит?! Как такое вообще могло произойти?! Куда смотрят компетентные органы? Неужели Кремлю удалось запугать украинских политиков? Или же подкупить?Не могу найти ответы на эти вопросы. Мало того, что десятки тысяч патриотов нации ломанулись отдыхать в Крым, который, как известно, наш, но оккупирован агрессором, так еще в Россию на чемпионат едут, игнорируя здоровые призывы того же Парубия и главы СБУ. Поймите, если там с вами что случится, мы же всех не воскресим! Последняя надежда – это Кива. Он планирует повести за собой истинных патриотов на штурм «Интера». Хочет с помощью своего тела сорвать гибридную информационную агрессию Кремля, продемонстрировать, что нация живет и развивается в нужном направлении. Только разъяснив агрессивные планы РФ в отношении футбольной интервенции, мы сможем спасти миллионы украинцев от массовой промывки мозгов. Дело очень серьезное. Не понимаю, почему до сих пор не проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны. Что делает министр спорта и какой-то молодежи Игорь Жданов? Где его четкая позиция по разоблачению преступной сущности планирующегося информационного вторжения? В такое тревожное время нельзя самоустраняться. Иначе по вечерам улицы городов европейской нации будут пустеть, а в спальных районах Киева в отдельные моменты будет слышан неистовый рев «Гооол!!!». Такое развитие событий абсолютно недопустимо. Нация, которая четвертый год ведет победоносную войну с агрессивными войсками РФ, должна сказать «остаточне прощавай росийской империи». Иначе может случиться непоправимое…