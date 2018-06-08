Порошенко заверил, что закон об Антикоррупционном суде был не для МВФ

Закон о Высшем антикоррупционном суде, принятый накануне, - не для Международного валютного фонда, не для Совета Европы, совещательным органом которого является Венецианская комиссия, не для ЕС или США, а для обеспечения эффективной прозрачной борьбы с коррупцией. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Закон об Антикоррупционном суде принимается не для МВФ, не для Совета Европы, не для ЕС или Америки. Антикоррупционный суд создается для Украины, чтобы обеспечить эффективную прозрачную борьбу с коррупцией, чтобы создать независимую структуру, которая станет частью реформированной судебной системы", - отметил Президент.



Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла президентский закон об Антикоррупционном суде, на чем настаивал МВФ в частности. В Венецианской комиссии приветствовали принятие закона и заявили о его соответствии рекомендациям "Венецианки".

