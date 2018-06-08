Названы методы борьбы с тошнотой в самолете

Составлен список приемов, которые помогут справиться с укачиванием во время полета. Об этом пишет The Sun.



Самым эффективным продуктом от тошноты признано зеленое яблоко. В нем содержится много полезных волокон, которые способствуют удалению вызывающих тошноту микроорганизмов.



«Зеленые яблоки отлично справляются с укачиванием, это правда. Если вас тошнит на борту, просто съешьте их, и все пройдет», — написал один из пользователей форума Cruise Critic. «Я съел яблоко, когда почувствовал себя плохо, и это действительно сработало! Тошнота ушла через полчаса», — прокомментировал другой путешественник.



Также оказалось, что сиденья на уровне крыла всегда меньше подвержены тряске, поэтому пассажирам, которых укачивает, стоит выбирать именно их.



Помимо этого, эксперты из «Журнала прикладной психологии» (Journal of Applied Psychology) посоветовали убеждать себя в том, что вас не тошнит. Они привели пример с израильскими офицерами, которые говорили курсантам, что у них не может возникнуть морской болезни, и через пять дней гораздо меньше кадетов жаловались на укачивание.



Кроме того, красное вино тоже может плохо сказаться на самочувствии во время полета, поэтому лучше выпить имбирного эля, так как имбирь снижает симптомы тошноты.

