Названы лучший и худший аэропорты в мире

Онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров.



На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла. Вторую позицию занял греческий Элефтериос Венизелос в Афинах (8,69 балла), а третью — аэропорт Токио (8,63 балла). Также в топ-5 вошли аэропорт Кельн/Бонн (8,61 балла), Германия, и сингапурский аэропорт Чанги (8,48 балла).



Московский аэропорт Шереметьево занял 15-ю строчку в рейтинге (8,13 балла), а Домодедово оказался на 130-м (6,46 балла). Рейтинг замкнул аэропорт Кувейта (5,4 балла), попавший на 141-е место.

