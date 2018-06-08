Найем: для создания антикоррупционного суда нужно принять еще один закон

Для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, нужно дополнительно принять закон о его создании. Об этом рассказал в комментарии Громадському радио народный депутат Мустафа Найем.



«Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен представить Президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этого суда. Я надеюсь, что он его внесет как модно быстрее. Этот закон создает правила и сам антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, предстоит принять еще один отдельный закон, который создаст этот суд физически и юридически. На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта», - пояснил Найем.



Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

