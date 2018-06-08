В МИД Турции пообещали говорить о Крыме на всех международных площадках

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках. Об этом он сказал во время встречи с Уполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает УНН со ссылкой на сообщение на Facebook-странице Уполномоченного.



Во время встречи Мустафы Джемилева с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу собеседники обсудили вопросы оккупированного Крыма и крымскотатарского народа.



“Глава МИД Турции подтвердил незыблемость позиции Турецкой Республики о территориальной целостности и суверенитета Украины, а также настрой и в дальнейшем поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках”, — говорится в сообщении.

