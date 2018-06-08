В фильме у Тарантино снимется Аль Пачино вместе с Леонардо ди Каприо и Брэдом Питтом

Аль Пачино присоединился к актерскому составу нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Актер и режиссер впервые поработают вместе, сообщает Variety.



Кроме того, в картине снимутся Дэмиэн Льюис, Люк Перри, Эмиль Хирш, Дакота Фэннинг, Клифтон Коллинз, Кейт Джефферсон и Николас Хэммонд.



Ранее сообщалось, что главные роли в фильме «Однажды в Голливуде» сыграют Леонардо ди Каприо и Брэд Питт. Ди Каприо исполнит роль бывшей звезды вестерн-сериалов Рика Далтона, а Брэд Питт — его многолетнего дублера Клифа Бута.



Действие ленты разворачивается в 1969 году, когда члены секты «Семья» Чарльза Мэнсона убили девять человек в Калифорнии, в том числе беременную актрису Шэрон Тейт. Ее роль исполнит Марго Робби.



Премьера фильма запланирована на 9 августа 2019 года — 50-ю годовщину убийства Шэрон Тейт.

