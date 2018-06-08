Французским школьникам запретили польоваться смартфонами

Власти Франции запретили учащимся пользоваться смартфонами в школах. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает ТСН.



Отмечается, что смартфонами и прочие гаджеты нельзя будет использоват не только на уроках, но и во время перемены.



Касаться ограничения будут всех учеников до 15 лет, и действовать начнет уже в сентябре.



Изначально планировалось, что учителям и сотрудникам школы также запретят на работе пользоваться смартфонами, однако позже решили, что это слишком.

