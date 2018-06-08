Ким Чен Ын прибудет в Сингапур 10 июня
Лидер Северной Кореи прибудет в Сингапур в воскресенье 10 июня. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.
"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Сингапур 10 июня накануне саммита с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июня в Сингапуре, как ожидается, пройдет первый в истории саммит, на котором лидеры США и КНДР обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Начало этой встречи запланировано на 09:00 по местному времени (03:00 по киевскому).
Источник: УНН
14:59