Ким Чен Ын прибудет в Сингапур 10 июня

Лидер Северной Кореи прибудет в Сингапур в воскресенье 10 июня. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.



"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Сингапур 10 июня накануне саммита с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.



Напомним, 12 июня в Сингапуре, как ожидается, пройдет первый в истории саммит, на котором лидеры США и КНДР обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Начало этой встречи запланировано на 09:00 по местному времени (03:00 по киевскому).

